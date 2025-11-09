Ausblick: REPAY zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

REPAY wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte REPAY ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 76,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,861 USD je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 307,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 313,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at