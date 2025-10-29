Ausblick: Republic Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Republic Services wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 4,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,85 USD im Vergleich zu 6,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 16,70 Milliarden USD, gegenüber 16,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at