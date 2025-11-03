Restamax Aktie
WKN DE: A1W9WW / ISIN: FI4000064332
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Restamax stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Restamax wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,154 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Restamax 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Restamax mit einem Umsatz von insgesamt 95,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,72 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,603 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,540 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 373,0 Millionen EUR, gegenüber 427,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
