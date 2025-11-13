Ausblick: ReWalk Robotics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ReWalk Robotics wird am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ReWalk Robotics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,350 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,050 USD, gegenüber -3,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 25,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at