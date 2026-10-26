Ribbons Communications Aktie
WKN DE: A2H8WM / ISIN: US7625441040
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ribbons Communications legt Quartalsergebnis vor
Ribbons Communications öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,038 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ribbons Communications -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Ribbons Communications nach den Prognosen von 5 Analysten 221,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 823,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 844,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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