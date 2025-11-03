Rigel Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A40EFY / ISIN: US7665597024
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rigel Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rigel Pharmaceuticals veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 61,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 281,1 Millionen USD, gegenüber 179,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Rigel Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Rigel Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Rigel Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.