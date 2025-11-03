Ausblick: Rigel Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rigel Pharmaceuticals veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 61,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 281,1 Millionen USD, gegenüber 179,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at