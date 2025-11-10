Rites Aktie
WKN DE: A2N6UU / ISIN: INE320J01015
|
10.11.2025
Ausblick: Rites legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rites stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,74 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,41 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,32 Milliarden INR aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,37 INR, gegenüber 8,01 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 26,28 Milliarden INR im Vergleich zu 21,84 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Aktien in diesem Artikel
|Rites Ltd Registered Shs
|243,55
|-0,14%
