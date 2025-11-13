Ausblick: RLX Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RLX Technology A wird am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass RLX Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,217 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,00 Milliarden CNY für RLX Technology A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 94,8 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,817 CNY im Vergleich zu 0,060 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden CNY, gegenüber 339,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

