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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Robert Half legt Quartalsergebnis vor

Robert Half wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,259 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Robert Half 0,410 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,32 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD im Vergleich zu 1,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,30 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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