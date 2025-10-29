Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Roblox wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Roblox im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,370 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 83,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 919,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,607 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at