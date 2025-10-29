Ausblick: Rocket Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rocket Companies wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,045 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 29,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,67 Milliarden USD gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,233 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,62 Milliarden USD, gegenüber 4,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at