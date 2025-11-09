Ausblick: Rolex Rings vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rolex Rings öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,51 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,81 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Rolex Rings nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 2,83 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,00 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,66 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,39 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,74 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 11,39 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at