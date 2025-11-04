Ausblick: Root A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Root A wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,530 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 369,5 Millionen USD – ein Plus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Root A 305,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 USD im Vergleich zu 1,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

