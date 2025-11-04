Roo a Aktie
WKN DE: A3DR7B / ISIN: US77664L2079
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Root A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Root A wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,530 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 369,5 Millionen USD – ein Plus von 20,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Root A 305,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 USD im Vergleich zu 1,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Root Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Root A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Root A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Root A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Root A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Root A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)