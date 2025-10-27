Royal Caribbean Cruises Aktie

Royal Caribbean Cruises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868

<
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Royal Caribbean Cruises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Royal Caribbean Cruises präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,68 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Royal Caribbean Cruises noch 4,21 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Royal Caribbean Cruises in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

