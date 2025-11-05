RXO Aktie
WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: RXO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RXO wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal.
RXO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahr waren -2,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 5,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RXO INCmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: RXO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: RXO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: RXO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: RXO gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu RXO INCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|RXO INC
|11,60
|-18,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.