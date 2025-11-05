Ausblick: RXO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RXO wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal.

RXO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahr waren -2,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 5,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at