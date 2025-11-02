Ausblick: Ryman Hospitality Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ryman Hospitality Properties wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,472 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,940 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Ryman Hospitality Properties 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 576,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ryman Hospitality Properties 550,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, gegenüber 4,38 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,55 Milliarden USD im Vergleich zu 2,34 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at