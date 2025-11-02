Ausblick: S-Oil stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S-Oil präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass S-Oil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 789,03 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1771,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8.233,81 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8.840,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1213,04 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum -1659,000 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33.425,59 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 36.637,03 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at