02.11.2025 07:01:06

Ausblick: S-Oil verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

S-Oil stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 789,03 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1765,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll S-Oil mit einem Umsatz von insgesamt 8.233,81 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.840,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,86 Prozent verringert.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1202,23 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1634,000 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 33.450,65 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 36.637,03 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

