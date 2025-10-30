Ausblick: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 153,12 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY im Vergleich zu 0,140 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 667,53 Milliarden CNY, gegenüber 622,66 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at