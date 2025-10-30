SAIC Motor Aktie

SAIC Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914984 / ISIN: CNE000000TY6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 153,12 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,80 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY im Vergleich zu 0,140 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 667,53 Milliarden CNY, gegenüber 622,66 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A)mehr Nachrichten