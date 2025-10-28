Samsung Electro-Mechanics Aktie

WKN: 762533 / ISIN: KR7009151002

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Samsung Electro-Mechanics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Electro-Mechanics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2620,20 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Electro-Mechanics 1537,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,24 Prozent auf 2.830,93 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.615,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8249,46 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9038,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11.129,75 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 10.294,10 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

