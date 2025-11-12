Ausblick: Samsung Fire Marine Insurance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung Fire Marine Insurance lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 13653,99 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Samsung Fire Marine Insurance einen Gewinn von 13034,00 KRW je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3.935,47 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Minus von 24,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.191,78 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 50667,19 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 48779,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 15.606,88 Milliarden KRW, gegenüber 20.718,82 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at