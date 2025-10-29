Ausblick: Samsung GDRS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsung GDRS veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 24,77 USD aus. Im letzten Jahr hatte Samsung GDRS einen Gewinn von 26,56 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 29 Analysten einen Zuwachs von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 59,88 Milliarden USD gegenüber 58,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 89,02 USD aus. Im Vorjahr waren 90,88 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 33 Analysten im Durchschnitt 227,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 220,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at