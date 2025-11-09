Sangoma Technologies Aktie
Ausblick: Sangoma Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sangoma Technologies veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,056 USD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 50,6 Millionen USD für Sangoma Technologies, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 205,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 330,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
