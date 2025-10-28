Sanofi India Aktie

Sanofi India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 946019 / ISIN: INE058A01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Sanofi India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanofi India stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 38,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 35,69 INR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden INR gegenüber 5,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,32 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 161,23 INR, gegenüber 179,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 19,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,10 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sanofi India Ltdmehr Nachrichten