Ausblick: Sanofi India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanofi India stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 38,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 35,69 INR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden INR gegenüber 5,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,32 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 161,23 INR, gegenüber 179,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 19,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,10 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at