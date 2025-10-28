Sanofi India Aktie
WKN: 946019 / ISIN: INE058A01010
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Sanofi India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sanofi India stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 38,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 35,69 INR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden INR gegenüber 5,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,32 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 161,23 INR, gegenüber 179,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 19,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,10 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi India Ltdmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Sanofi India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Sanofi India gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)