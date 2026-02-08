Sansera Engineering Aktie

Sansera Engineering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC70 / ISIN: INE953O01021

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sansera Engineering gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sansera Engineering präsentiert am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,59 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,19 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,60 Milliarden INR gegenüber 7,28 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 47,05 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 37,41 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 33,80 Milliarden INR, gegenüber 29,98 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

