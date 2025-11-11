Sansera Engineering Aktie

Sansera Engineering

WKN DE: A3DC70 / ISIN: INE953O01021

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sansera Engineering legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sansera Engineering stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 11,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,60 Prozent erhöht. Damals waren 9,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sansera Engineering soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,21 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 49,04 INR, gegenüber 37,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 33,76 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,98 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

