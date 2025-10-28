Santander Bank Polska Aktie
WKN: 677298 / ISIN: PLBZ00000044
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Santander Bank Polska informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Santander Bank Polska wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 17,47 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,98 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,96 Milliarden PLN gegenüber 5,89 Milliarden PLN im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,72 Prozent.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 59,23 PLN, gegenüber 51,01 PLN je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 15,81 Milliarden PLN im Vergleich zu 23,00 Milliarden PLN im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
