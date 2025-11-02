Sarepta Therapeutics Aktie

WKN DE: A1J1BH / ISIN: US8036071004

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sarepta Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sarepta Therapeutics wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,727 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Minus von 28,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 335,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 467,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,209 USD im Vergleich zu 2,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

