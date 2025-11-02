Sarepta Therapeutics Aktie
WKN DE: A1J1BH / ISIN: US8036071004
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sarepta Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sarepta Therapeutics wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,727 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Minus von 28,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 335,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 467,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,209 USD im Vergleich zu 2,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sarepta Therapeutics Inc.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Sarepta Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Sarepta Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.06.25
|Zweiter Todesfall bei Elevidys-Gentherapie: Sarepta-Aktie unter massivem Druck (finanzen.at)
|
16.06.25
|MARKT USA/Wall Street vor fragiler Erholung (Dow Jones)
|
05.05.25
|Ausblick: Sarepta Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sarepta Therapeutics Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sarepta Therapeutics Inc.
|20,70
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.