Ausblick: Savers Value Village präsentiert Quartalsergebnisse

Savers Value Village wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Savers Value Village noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 427,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,453 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at