Ausblick: Schaeffler India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler India präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 18,90 INR aus. Im letzten Jahr hatte Schaeffler India einen Gewinn von 15,10 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schaeffler India in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,42 Milliarden INR im Vergleich zu 21,16 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 74,44 INR im Vergleich zu 60,10 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 93,79 Milliarden INR, gegenüber 82,04 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at