Ausblick: Schibsted ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Schibsted ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,57 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schibsted ASA 21,56 NOK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,50 Prozent auf 1,63 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Schibsted ASA noch 2,61 Milliarden NOK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,79 NOK, gegenüber 20,06 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 6,47 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 8,32 Milliarden NOK generiert worden waren.
