17.10.2025 07:01:06

Ausblick: Schlumberger legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schlumberger wird am 17.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,657 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,84 Prozent verringert. Damals waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Schlumberger soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,85 USD je Aktie, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 35,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 36,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzen im Blick: US-Handel endet im Minus -- ATX geht unverändert aus dem Handel -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street entwickelte sich am Donnerstag schwächer. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

