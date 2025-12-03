Ausblick: Science Applications International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Science Applications International wird am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Science Applications International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,13 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Science Applications International nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,87 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,98 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,17 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 7,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at