Ausblick: Seacrest Petroleo Bermuda stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seacrest Petroleo Bermuda wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,022 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,900 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Seacrest Petroleo Bermuda soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 91,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,680 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 241,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at