Seaport Entertainment Group Aktie

WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seaport Entertainment Group lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,760 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 18,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 46,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -4,240 USD, gegenüber -16,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 132,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 111,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

