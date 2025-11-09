Seaport Entertainment Group Aktie
WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Seaport Entertainment Group lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,760 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 18,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 46,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -4,240 USD, gegenüber -16,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 132,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 111,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seaport Entertainment Group Inc WI When Issuemehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Seaport Entertainment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Seaport Entertainment Group Inc WI When Issuemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Seaport Entertainment Group Inc WI When Issue
|23,28
|-2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.