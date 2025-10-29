Ausblick: Secure Waste Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Secure Waste Infrastructure wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,223 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Secure Waste Infrastructure ein EPS von 0,390 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Secure Waste Infrastructure in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 84,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 396,8 Millionen CAD im Vergleich zu 2,61 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,776 CAD je Aktie, gegenüber 2,28 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 10,67 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at