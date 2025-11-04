SEMrush a Aktie
WKN DE: A2QQ7E / ISIN: US81686C1045
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: SEMrush A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SEMrush A lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,077 USD. Dies würde einem Zuwachs von 670,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SEMrush A 0,010 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SEMrush A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 111,6 Millionen USD im Vergleich zu 97,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 444,4 Millionen USD, gegenüber 376,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
