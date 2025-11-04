SEMrush a Aktie

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: SEMrush A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SEMrush A lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,077 USD. Dies würde einem Zuwachs von 670,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SEMrush A 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SEMrush A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 111,6 Millionen USD im Vergleich zu 97,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 444,4 Millionen USD, gegenüber 376,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
