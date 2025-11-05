Sendas Distribuidora Aktie
Ausblick: Sendas Distribuidora informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sendas Distribuidora wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,080 USD. Dies würde einer Verringerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sendas Distribuidora 0,100 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,57 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sendas Distribuidora einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,530 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,67 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 13,69 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
