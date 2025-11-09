ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

SenesTech Aktie

WKN DE: A40HK3 / ISIN: US81720R6045

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: SenesTech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SenesTech wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,350 USD gegenüber -2,070 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SenesTech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -2,830 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,860 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,7 Millionen USD, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

