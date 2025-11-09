SenesTech Aktie
WKN DE: A40HK3 / ISIN: US81720R6045
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: SenesTech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SenesTech wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,350 USD gegenüber -2,070 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SenesTech in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -2,830 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,860 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,7 Millionen USD, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
