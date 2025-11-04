Ausblick: Seres Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Seres Therapeutics lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Seres Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,457 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,60 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,353 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at