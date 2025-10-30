Ausblick: Seria präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seria wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 35,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 32,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,88 Prozent auf 60,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,91 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 149,09 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 245,47 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 236,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at