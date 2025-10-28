Service Aktie
WKN: 859232 / ISIN: US8175651046
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Service wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,830 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Service 0,810 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Service in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,84 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
