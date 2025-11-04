Ausblick: SES AI A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SES AI A stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,040 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SES AI A -0,090 USD je Aktie vermeldete.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,167 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at