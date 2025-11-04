SES AI a Aktie
WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: SES AI A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SES AI A stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,040 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SES AI A -0,090 USD je Aktie vermeldete.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,167 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SES AI Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SES AI A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: SES AI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: SES AI A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)