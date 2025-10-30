Ausblick: SF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SF öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,659 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 HKD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,84 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei SF für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,47 Milliarden HKD aus.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,53 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,22 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 340,35 Milliarden HKD, gegenüber 307,78 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

