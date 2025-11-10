Ausblick: SFL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SFL wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SFL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 173,6 Millionen USD gegenüber 255,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,01 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,015 USD, gegenüber 1,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 722,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 904,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at