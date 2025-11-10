SFL Corporation Aktie
WKN DE: A2PU2X / ISIN: BMG7738W1064
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: SFL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SFL wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SFL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 173,6 Millionen USD gegenüber 255,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,01 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,015 USD, gegenüber 1,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 722,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 904,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFL Corporation Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: SFL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: SFL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SFL Corporation Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SFL Corporation Ltd Registered Shs
|6,59
|2,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.