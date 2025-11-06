SG HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2H8Z2 / ISIN: JP3162770006
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: SG zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SG wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 22,51 JPY aus. Im letzten Jahr hatte SG einen Gewinn von 20,93 JPY je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent auf 389,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 373,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,90 JPY, gegenüber 92,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.650,76 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.479,24 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
