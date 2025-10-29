Ausblick: Shaanxi Coal Industry Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shaanxi Coal Industry Company lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,394 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Shaanxi Coal Industry Company 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 41,20 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shaanxi Coal Industry Company 40,69 Milliarden CNY umsetzen können.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,31 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 156,10 Milliarden CNY, gegenüber 182,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at