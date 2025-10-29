Ausblick: Shake Shack vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shake Shack wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen, dass Shake Shack für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shake Shack in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 363,9 Millionen USD im Vergleich zu 316,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at