Shanghai Baosight Software Aktie
WKN: 893248 / ISIN: CNE000000GG0
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai Baosight Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Baosight Software lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Baosight Software die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,150 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosight Software ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,65 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 420,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Baosight Software Co Ltd (B)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Shanghai Baosight Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)