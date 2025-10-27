Ausblick: Shanghai Baosight Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Baosight Software lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Baosight Software die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,150 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosight Software ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,65 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 420,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at