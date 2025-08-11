Shanghai Baosight Software Aktie
WKN: 893248 / ISIN: CNE000000GG0
|
11.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Baosight Software lädt voraussichtlich am 26.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,250 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Baosight Software noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,35 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 460,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,860 CNY, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 14,16 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
